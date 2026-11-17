Москва17 нояВести.Члены Европейского парламента, представляющие итальянскую оппозиционную политическую партию "Движение пяти звезд", потребовали закрыть украинский сайт "Миротворец" (признан экстремистским, заблокирован в РФ по решению суда), поскольку он распространяет исключительно ненависть и недостоверную информацию.
С таким призывом итальянские евродепутаты обратились к главе Европарламента.
Мы призываем председателя Европейского парламента Роберту Метсолу отнестись к этим угрозам серьезно и принять меры через компетентные органы для закрытия этого сайта, который распространяет только ненависть и дезинформацию. Недопустимо преследовать представителя граждан за его идеи и мнениясказано в заявлении фракции "Движения пяти звезд" в Европарламенте
В своем заявлении итальянские европарламентарии поддержали своего однопартийца и коллегу Данило Делла Валле, который попал в базу "Миротворца" из-за своей позиции по отношению к украинскому конфликту и роли в нем Евросоюза (ЕС).
Политик регулярно критикует руководство Еврокомиссии и выступает против отправки на Украину оружия, а также призывает ЕС стремиться к мирному разрешению конфликта, а не финансировать военные усилия Киева.
Ранее в базу "Миротворца" внесли депутата Европарламента от Коммунистической партии Греции Лефтериса Николау-Алаваноса. Его обвинили в поддержке РФ и "участии в актах гуманитарной агрессии против Украины".