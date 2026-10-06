Москва6 окт Вести.Мужчина 43 лет, отбывающий наказание в ФКУ ИК-31 ГУФСИН России, обвиняется в публичной демонстрации нацистской символики лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщила пресс-служба СУ СК России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

По версии следствия, обвиняемый… не удалил имеющуюся на предплечье правой руки татуировку в виде нацистской свастики и не скрывал ее под одеждой. В период с 27 февраля по 16 сентября 2026 года он умышленно демонстрировал данное изображение знакомым. Ранее фигурант уже привлекался к административной ответственности за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ)