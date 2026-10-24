Житель Приамурья стал фигурантом дела о пропаганде экстремистской символики

Житель Амурской области обвиняется в пропаганде экстремистской символики Житель Приамурья стал фигурантом дела о пропаганде экстремистской символики

Москва24 окт Вести.В городе Зея Амурской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя за пропаганду символики экстремистских организаций. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

По данным следствия, подозреваемый, находясь в городе Зея, используя свой аккаунт в одном из мессенджеров, под новостным постом публично разместил для неограниченного круга лиц текстовый комментарий, в котором содержалась атрибутика и символика (лозунги в виде официальных приветствий) запрещенных на территории РФ экстремистских организаций уточняется в канале ведомства на платформе MAX

В СК отметили, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности публичное демонстрирование запрещенной символики.