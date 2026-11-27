На Сахалине заведено дело против разместившего в соцсетях запрещенную символику СК: житель Сахалина подозревается в показе символики экстремистской организации

Москва27 ноя Вести.В Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Оха, он подозревается в публичном демонстрировании символики экстремистской организации, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что в январе 2026 года фигурант в одной из социальных сетей разместил материалы с обозначениями запрещенной на территории РФ экстремистской организации. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за похожее действие.

Возбуждено уголовное дело говорится в сообщении

Проводится следствие.