В Новгородской области отца и сына будут судить за экстремистские символы в сети

Отца и сына из Новгородской области будут судить за экстремистскую символику В Новгородской области отца и сына будут судить за экстремистские символы в сети

Москва11 ноя Вести.Отец и сын предстанут перед судом в Новгородской области за публикации с экстремистской символикой в сети. Об этом сообщает управление СК России по региону в MAX.

По данным следствия, с декабря 2025 года по июль 2026 года 30-летний мужчина и его 54-летний отец размещали в соцсети материалы с запрещенной символикой. В частности, сын публиковал картинки с символами, похожими на нацистские, а также материалы с обозначениями экстремистской организации. Его отец размещал видео с запрещенными изображениями.

Завершено расследование уголовных дел в отношении 30-летнего мужчины и его 54-летнего отца. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской и экстремистской символики) говорится в сообщении

Ранее мужчины уже привлекались к административной ответственности за такие же правонарушения.

Уголовные дела направлены в суд.