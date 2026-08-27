Москва27 авг Вести.Перед судом предстанет 40-летний житель Ульяновской области, демонстрировавший осужденным изображения с нацистской символикой. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

В мае мужчина, привлеченный к ответственности за совершение аналогичных правонарушений и отбывавший наказание в исправительном учреждении, демонстрировал осужденным изображения с нацистской символикой.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя города, обвиняемого … [по] ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование нацистской символики) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что преступная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками СК, МВД и ФСИН России.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.