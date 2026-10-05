Подросток из ЯНАО пойдет под суд за публичную демонстрацию нацистской символики Суд ждет подростка из ЯНАО, публично демонстрировавшего нацистскую символику

Москва5 окт Вести.Несовершеннолетний житель Тарко-Сале предстанет перед судом по обвинению в публичной демонстрации нацистской символики. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Предварительно установлено, что с 2022 по 2026 гг. обвиняемый, будучи уже подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), систематически публиковал в сети фото- и видеофайлы, содержащие нацистскую символику, демонстрация которой запрещена в РФ.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Тарко-Сале. Он обвиняется … [по] ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, пропаганда и публичное демонстрирование которых запрещены) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.