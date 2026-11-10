Дело заведено в отношении жителя Приамурья из-за показа им нацистской символики Житель Приамурья подозревается в публичной демонстрации нацистской символики

Москва10 ноя Вести.В Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, он подозревается в публичном демонстрировании нацистской символики и атрибутики, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Хабаровского края и ЕАО.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится следствие говорится в сообщении

Установлено, что в конце июля 2026 года вечером подозреваемый, имеющий административное наказание за публичное демонстрирование нацистской символики и атрибутики, зная, что на его теле находятся такого рода татуировки, публично их демонстрировал в одном из магазинов Комсомольска-на-Амуре.