Москва25 ноя Вести.Житель Вилючинска на Камчатке стал фигурантом уголовного дела об экстремизме после публикаций в социальных сетях. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Камчатскому краю.

По данным следствия, фигурант разместил в семи группах в социальной сети текстовые материалы, содержащие призывы к принудительным действиям в отношении группы лиц по мотивам национальной ненависти и вражды приводит ТАСС сообщение ведомства

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети "Интернет").

Ранее сообщалось, что в Чите Ингодинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. 36-летний мужчина признан виновным по статье о публичных призывах к совершению экстремизма в сети "Интернет". Он приговорен к 2,5 годам колонии-поселения.