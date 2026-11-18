В Чите мужчину осудили за призывы к экстремизму

Жителю Читы вынесли приговор за призывы к экстремизму В Чите мужчину осудили за призывы к экстремизму

Москва18 ноя Вести.В Чите Ингодинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. 36-летний мужчина признан виновным по статье о публичных призывах к совершению экстремизма в сети "Интернет".

Установлено, что житель Читы размещал в публичных каналах мессенджера Telegram комментарии, направленные на призывы к осуществлению экстремистской деятельности, выразившиеся в истреблении отдельных народов России сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Забайкальскому краю

Подсудимый приговорен к 2,5 годам колонии-поселения. Также ему запрещена деятельность, связанная с публичным размещением материалов, администрированием сайтов и каналов в интернете на два года шесть месяцев.