Житель Запорожской области осужден за призывы к экстремизму и терроризму

Житель Запорожской области осужден на 15 лет по 5 статьям УК РФ Житель Запорожской области осужден за призывы к экстремизму и терроризму

Москва6 ноя Вести.На 15 лет колонии за призывы к экстремизму и терроризму, а также участие в деятельности террористической организации осужден житель Запорожской области Вячеслав Никифоренко. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Мужчина признан виновным по 5 статьям УК РФ: ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УКРФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти), ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280, п.п. "в, д" ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности в интернете, а также деятельности, направленной против безопасности государства).

Никифоренко назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части - в исправительной колонии строгого режима.