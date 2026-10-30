Военный психолог Захаров: скулшутинг пришел в Россию именно из-за рубежа Военный психолог Захаров подчеркнул, что скулшутинг пришел в Россию из-за рубежа

Москва30 окт Вести.Скулшутинг (движение "Колумбайн" признано террористическим, его деятельность запрещена на территории РФ) пришел в Россию как форма деструктивного влияния из-за рубежа. Об этом рассказал военный психолог, ветеран боевых действий Алексей Захаров в документальном фильме Виталия Кармазина "Не говори "Да", сообщает ИС "Вести".

Сегодня слово "колумбайн" стало синонимом нападения на учебное заведение, хотя в 1999 году это было всего лишь названием американской школы в Колорадо, где двое учеников устроили теракт. И после этого у преступников появились подражатели по всему миру, движимые исключительно ненавистью и желанием прославиться, отмечает психолог.

Надо заметить, что эти сообщества - не порождение нашей страны, они пришли к нам из-за рубежа и формировались как деструктивные сообщества именно за рубежом отметил Захаров

После 2022 года эти сообщества, пропагандирующие насилие, стали орудием украинских спецслужб, направленным против самых беззащитных и неопытных - детей.