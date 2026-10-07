Пленный из ВСУ рассказал, как попал под огонь сослуживцев

Пленный из ВСУ сообщил, что сослуживцы открыли по нему огонь Пленный из ВСУ рассказал, как попал под огонь сослуживцев

Москва7 окт Вести.Замначальника 3-й заставы 4-го украинского погранотряда Владислав Богатырев сообщил, что его сослуживцы по ошибке открыли огонь по нему и его группе.

Об этом сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении боевик рассказал ТАСС.

Выходили в темное время суток, и личный состав поделился на две группы. Первая ушла вперед, я в составе второй вышел, ориентировочно, минут через десять следом… Мы отошли метров, наверное, 50 от позиции, и по нам был открыт огонь с двух автоматов очередями сказал пленный

Он пояснил, что первая группа испугалась, приняла их за противника и открыла неприцельный, случайный огонь.

Ранее в российских силовых структурах заявили, что в Харьковской области снайперы ВСУ застрелили двух своих сослуживцев, которые пытались сдаться в плен.