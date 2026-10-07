Москва7 октВести.Замначальника 3-й заставы 4-го украинского погранотряда Владислав Богатырев сообщил, что его сослуживцы по ошибке открыли огонь по нему и его группе.
Об этом сдавшийся в плен ВС РФ на харьковском направлении боевик рассказал ТАСС.
Выходили в темное время суток, и личный состав поделился на две группы. Первая ушла вперед, я в составе второй вышел, ориентировочно, минут через десять следом… Мы отошли метров, наверное, 50 от позиции, и по нам был открыт огонь с двух автоматов очередямисказал пленный
Он пояснил, что первая группа испугалась, приняла их за противника и открыла неприцельный, случайный огонь.
Ранее в российских силовых структурах заявили, что в Харьковской области снайперы ВСУ застрелили двух своих сослуживцев, которые пытались сдаться в плен.