Москва1 ноя Вести.Дания стала "производственным тылом" для украинских войск, страна колоссально вовлечена в украинский конфликт, рассказал ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин.

Он отметил, что Копенгаген был "первопроходцем" среди стран НАТО в финансировании украинского ВПК и предоставлении Киеву истребителей F-16.

Вовлеченность Копенгагена в конфликт колоссальная. Дания …сегодня выступает в роли производственного тыла для ВСУ заявил Барбин

По словам дипломата, Дания уже направила Украине безвозмездно военную помощь более чем на 10,5 миллиарда евро.

Ранее посол сообщал, что власти пытаются консолидировать датское общество на антироссийской основе.