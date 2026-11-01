Посол РФ назвал безумием провоцирование Данией военных угроз в адрес Москвы Посол Барбин: провоцирование Копенгагеном военных угроз в адрес РФ – безумие

Москва1 ноя Вести.Провоцирование Данией военных угроз в адрес Москвы – это безумие. Такое мнение высказал посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Копенгаген полагает сегодня возможным провоцировать военные угрозы в адрес ядерной державы и не задумывается о неизбежных пагубных последствиях своего безумия цитирует его ТАСС

Собеседник издания напомнил, что в октябре 2026 года Дания сообщила о покупке наступательных высокоточных вооружений в целях "устрашения" России. Так, для истребителей F-35 Копенгаген приобрел американо-норвежские ракеты Joint Strike Missiles дальностью 350 км и американо-израильские крылатые ракеты наземного базирования Anthem дальностью 1,2 тыс. км.