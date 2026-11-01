Посол Барбин: Дания перехватывает трафик на своей территории в интересах США

Посол РФ Барбин: Дания контролирует международный трафик в интересах США Посол Барбин: Дания перехватывает трафик на своей территории в интересах США

Москва1 ноя Вести.Дания в интересах американской разведки осуществляет перехват и обработку международного цифрового трафика на своей территории, заявил в интервью ТАСС посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

Он охарактеризовал действия датской стороны в киберпространстве "весьма провокационными и агрессивными".

В интересах разведки США осуществляется перехват и обработка международного цифрового трафика, проходящего по кабелям связи через датскую территорию подчеркнул собеседник агентства

Комментируя отсутствие реакции королевства на запросы Москвы об использовании украинскими хакерами датской инфраструктуры для атак на Россию, посол заявил, что "неизменным ответом на неоднократные обращения посольства было гробовое молчание со стороны датских властей".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что украинские IT-группировки использовали датскую инфраструктуру для атак на РФ и мошенничества против россиян.

До этого в российском посольстве в Нидерландах заявили, что эта страна сознательно обостряет отношения с Москвой, заигрывая с темой возможного "конфликта на Востоке".