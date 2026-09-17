Москва17 сен Вести.Правительство Дании выделив деньги на восстановление Украины, забыло о предназначении этих средств и через какое-то время пустило их на строительство ветряных турбин. Об этом политический обозреватель РИА Новости Владимир Корнилов заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, на этом примере можно понять, как именно Европа относится к вопросу восстановления Украины после конфликта.

Кстати, а как европейцы собираются давать [деньги – прим. ред.] — тоже очень показательная история. В Дании сейчас выясняется, что деньги, которые датское правительство зарезервировало на восстановление Украины, уже потрачены, оказывается. Построили ветряные турбины в Дании. Забыли, что эти деньги зарезервировали для украинцев, да, вот так они и будут ее восстанавливать. Понятное дело, чхать им на это восстановление прокомментировал ситуацию политический обозреватель

Ранее украинский премьер Сергей Корецкий назвал ситуацию с государственными финансами в стране близкой к критической. Он призвал Верховную раду ускорить принятие законопроектов, необходимых для получения международной финансовой помощи.