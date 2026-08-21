Дания отложила проект по производству топлива для ракет ВСУ

Тройной ценник за мечту: Дания отложит выпуск топлива для украинских ракет Дания отложила проект по производству топлива для ракет ВСУ

Москва21 авг Вести.Строительство в Дании завода по производству твердого топлива для украинских ракет, намеченное компанией Fire Point, перенесено на 2027 год, а стоимость проекта увеличилась в три раза, сообщает портал Euractiv.

Изначальный бюджет проекта составлял 50 млн евро, однако сейчас стоимость строительства оценивают в 150 млн евро, отмечает портал.

По сведениям Euractiv, власти Дании "устранили более 20 бюрократических препятствий для строительства завода", однако это не помогло решить проблему.

Основной причиной задержки стало приобретение компанией здания, которое не соответствует требованиям безопасности при производстве взрывоопасных и токсичных веществ. В этой связи Fire Point решила построить отдельное здание в Дании.

Между тем 20 августа Евросоюз (ЕС) выделил 8,5 млрд евро на военные закупки для Украины в рамках кредитной программы объемом 90 млрд евро.

Средства предназначены для приобретения ракет, истребителей и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).