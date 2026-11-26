США одобрили продажу Украине услуг по обслуживанию F-16 на $621,9 млн Госдеп США одобрил продажу Украине комплектов обслуживания F-16 на $621,9 млн

Москва26 ноя Вести.Госдеп США одобрил возможную продажу Украине услуг и оборудования для технического обслуживания истребителей F-16. Как следует из заявления на сайте ведомства, ориентировочная общая стоимость сделки составляет 621,9 миллиона долларов.

Оборудование для F-16 будет оплачено за счет средств многонациональной программы JUMPSTART, которую финансируют Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия, следует из сообщения. Американские бюджетные средства не будут использоваться.

На боеготовность американских вооруженных сил, как считают в Госдепе, негативного влияния сделка не окажет. Кроме того, реализация этих договоренностей не потребует отправки на Украину дополнительного числа представителей властей или подрядчиков, указано в заявлении Госдепа.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте признал, что альянсу не хватает денег на закупку вооружения для киевского режима. Военный блок, как заметил Рютте, пока не выполнил поставленную на 2026 год задачу предоставить Киеву оружие на 70 млрд долларов.