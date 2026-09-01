Москва1 сенВести.Государственный департамент США согласовал потенциальную поставку Ираку вертолетов Bell 412EPX и Bell 407M, а также сопутствующего оборудования, сообщает пресс-служба ведомства.
Предварительная стоимость сделки оценивается в 800 миллионов долларов.
По данным Госдепа, Багдад запросил вертолеты, пулеметные установки, пусковые системы для неуправляемых ракет и другое оснащение.
Основным подрядчиком предполагаемой сделки станет техасская компания Bell Textron.
Отмечается, что окончательные объем поставок и стоимость могут измениться в ходе дальнейших переговоров.
Ранее Саудовская Аравия призвала США не накалять обстановку на Ближнем Востоке.