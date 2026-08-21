Пентагон потратит свыше $93 млн на пошив парадной формы для военнослужащих

США закупят парадную форму для ВВС и Космических сил на сумму более $93 млн Пентагон потратит свыше $93 млн на пошив парадной формы для военнослужащих

Москва21 авг Вести.Пентагон заключил пятилетний контракт на сумму 93,9 миллиона долларов с компанией Ferrara Manufacturing, в рамках которого будут пошиты мужские и женские парадные пальто и шинели для военнослужащих, говорится в пресс-релизе министерства.

В ведомстве уточнили, что контракт был заключен на конкурсной основе, поступило четыре заявки.

Ferrara Manufacturing получила контракт с "твердой фиксированной ценой и неопределенным количеством поставок на максимальную сумму 93 949 180 долларов на изготовление мужских и женских парадных пальто".

Срок исполнения обязательств — 19 августа 2031 года. Заказчиками по контакту выступили Военно-воздушные силы и Космические силы США.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Армия США собирается расформировать "разрекламированный" ударный батальон, специализирующийся на освоении беспилотных систем, развернутый в Европе менее года назад.