Португалия отказала Украине в просьбе дать новые истребители F-16 Португалия не стала отдавать Украине дополнительные истребители F-16

Москва18 ноя Вести.Португалия не имеет возможности передать Украине дополнительные истребители F-16, заявил журналистам во время визита в Киев глава МИД Португалии Паулу Ранжел.

Он пояснил, что воздушные суда нужны Лиссабону для защиты собственной сухопутной и морской территории, поскольку риск опасности для Португалии "достаточно высок".

Что касается собственно самолетов, это невозможно, потому что они крайне необходимы для защиты воздушного пространства Португалии сказал Ранжел

Ранее председатель совета международного движения "Другая Украина" Виктор Медведчук отметил, что Португалия наращивает военную поддержку киевского режима, в том числе производство дронов для ВСУ.