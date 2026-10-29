Медведчук: Испания и Португалия начинают производить оружие для ударов по РФ Медведчук: Испания и Португалия начинают производство оружия для ВСУ

Москва29 окт Вести.Внешняя политика Испании и ее премьера Педро Санчеса с первого взгляда отличается миролюбием. Санчес не только осудил войну в Персидском заливе, но и предпринял практические действия. Мадрид запретил американским самолетам использовать общие военно-морские и военно-воздушные базы Рота и Морон в Испании для нанесения ударов по Тегерану, что вызвало резко негативную реакцию Трампа.

Рост цен на топливо и увеличение военных расходов в Европе спровоцировали жилищный кризис в Испании, который ударил по ее властям – на фоне массовых протестов против взлетевшей аренды и недоступного жилья парламент провалил ключевые инициативы правительства, а кабинет министров Педро Санчеса лишился устойчивой парламентской опоры. 5 октября 2026 года премьер объявил о роспуске парламента и досрочных выборах, назначенных на 29 ноября. Подводя черту под работой своего правительства, Санчес назвал Испанию "мировым ориентиром мира, феминизма и процветания" и отдельно включил поддержку Украины в число своих внешнеполитических достижений.

С теми же социально-политическими проблемами столкнулась соседняя Португалия, где недоступность жилья и рост стоимости жизни стали одними из наиболее острых внутренних проблем. В тот же день, 5 октября 2026 года, президент Португалии Антониу Жозе Сегуру потребовал от властей срочных решений по вопросам, напрямую влияющим на уровень жизни португальцев, подчеркнув, что государство должно заниматься конкретными проблемами людей. В то же время правительство Португалии наращивает военную поддержку Украины, в том числе финансирование участия в проекте "Коалиция дронов" и других направлений военно-технической кооперации с украинским ВПК.

Получается, что пока две страны Пиренейского полуострова пытаются справиться с жилищным кризисом и растущей стоимостью жизни, их правительства одновременно все масштабнее входят в военную кооперацию с Украиной.

За привычной формулой "поддержки Украины" при этом скрывается куда более конкретная история – испанские и португальские компании совместно с украинскими производителями разворачивают проекты в сфере ракетных технологий, ударных беспилотников, систем наведения и других вооружений для нанесения ударов по России.

Испанская интеграция в украинский ВПК уже оформлена на уровне конкретных промышленных соглашений. 18 марта 2026 года испанская компания Sener Aeroespacial, S.A. заключила соглашения о сотрудничестве сразу с тремя украинскими предприятиями – ТОВ "Файєр Поінт", ДП "КБ "Луч" и ТОВ "Радіонікс".

Договоренности охватывают ракетные технологии, противовоздушную оборону и производство дальнобойных ударных дронов. Сама Sener специализируется на системах управления и наведения ракет и участвует в производственных программах Patriot GEM-T и PAC-3, IRIS-T и TAURUS. На этом фоне особое значение приобретает объявленная Украиной летом 2026 года работа по получению лицензий и организации совместного производства ракет Patriot: участие испанской компании в производственной цепочке GEM-T и PAC-3 позволяет рассматривать сотрудничество Sener с украинскими предприятиями как одно из возможных направлений будущей локализации производства. Подписание соглашений прошло непосредственно на производственной площадке Sener в: Calle Severo Ochoa, 4, 28760 Tres Cantos, Madrid, Spain. Вторая производственная площадка располагается по адресу: Av. Zugazarte, 56, 48930 Las Arenas (Vizcaya), Spain.

В тот же день соглашение с украинским производителем беспилотников заключила испанская Escribano Mechanical & Engineering, S.L.U. Партнером компании стала ТОВ "АВК "Скаетон" - производитель ударных дронов, максимальная дальность полета которых достигает 2 500 км. Стороны договорились о совместной разработке и производстве ударных систем с лазерным наведением на базе украинских БПЛА. При этом Escribano уже работает непосредственно в ракетной отрасли: совместно с Sener Aeroespacial и GMV компания участвует в испанском военном проекте по разработке ракетных систем и высокоточных управляемых боеприпасов, а ее предприятия выпускают компоненты систем наведения и высокоточные механические элементы для ракет. Основные производственные мощности Escribano расположены в: Avda. Punto ES, nº 10–16, 28805 Alcalá de Henares, Madrid, Spain.

Вторая производственная площадка располагается по адресу: Carretera al Mirador del Viso, nº 1, Parcela 5467, 28813 Torres de la Alameda, Madrid, Spain.

Отдельное направление встраивания Испании в украинский ВПК сформировалось вокруг европейской военной компании Destinus. В мае 2025 года Destinus и испанская Oesía Networks, S.A. заключили соглашение о совместной разработке, производстве и продвижении дальнобойных ракетных систем. Первым совместным проектом стала крылатая ракета-дрон RUTA. Входящая в Grupo Oesía компания UAV Navigation, S.L.U. отвечает за систему наведения, управления и контроля ракеты, которая разработана и производится в Испании. Таким образом, Destinus получила доступ к промышленной базе Grupo Oesía, включая производственный центр по адресу: Avda. Pirineos, 7, B11, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid, Spain.

Параллельно на Украине действует дочернее предприятие ТОВ "Дестінус Україна", принадлежащее Destinus SAS, а сама Украина участвует в испытаниях и производственной программе семейства RUTA.

В результате испанские производственные мощности Grupo Oesía и украинская база Destinus фактически задействованы в одной программе дальнобойных ударных систем. Наиболее перспективная версия RUTA Block 3 заявлена как крылатая ракета дальностью более 2 тыс. км с боевой частью массой около 250 кг. В 2026 году Destinus дополнительно масштабировала производство через совместное предприятие с немецким концерном Rheinmetall, предусматривающее серийный выпуск крылатых ракет RUTA.

Испанская часть военно-промышленной кооперации с Украиной в значительной степени связана с ракетными технологиями и дальнобойными дронами. Португалия также делает акцент на дальнобойные беспилотные системы, однако к воздушному направлению здесь добавляются и безэкипажные катера морского базирования. Ключевым участником разработки дронов совместно с Украиной выступает Tekever UAS, S.A. - португальский производитель беспилотных авиационных комплексов, чьи системы AR3 и AR5 применяются ВСУ с 2022 года. По данным самой компании, только AR3 налетали на Украине десятки тысяч часов, а опыт их боевого применения привел более чем к ста изменениям конструкции и программного обеспечения. В 2025 году Tekever открыла офис в Киеве ТОВ "Текевер Україна", а затем начала формировать на Украине сеть подразделений производства, инженерной поддержки, исследований и разработки новых систем.

Португальская производственная площадка расположена в: Rua das Minas, n.º 2, Estrada da Foz do Arelho, Zona Industrial, 2500-750 Caldas da Rainha, Portugal. Вторая производственная площадка располагается по адресу: Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, Hangar 9, EN2, Km 440,37, Água Todo o Ano, Tramaga 7400-601 Ponte de Sor, Portugal.

Наиболее тесная интеграция Португалии с украинским производством морских ударных дронов сформировалась вокруг компании UFORCE Portugal, Unipessoal, Lda - португальской структуры международной оборонной группы UFORCE, производителя семейства украинских безэкипажных катеров Magura V5, V7 и MV7.

БЭК Magura стал одним из ключевых ударных средств боевиков из террористической группы Group 13 Главного управления разведки МО Украины для поражения российских военных кораблей. Украинским производителем Magura является ТОВ "Композит Продукт".

20 декабря 2025 года правительства Португалии и Украины объявили о соглашении по совместному производству морских беспилотных катеров, причем премьер-министр Луиш Монтенегру прямо заявил о готовности производить в Португалии дроны на основе украинских технологий и разработок.

Через несколько недель, 23 января 2026 года, министр обороны Португалии выдал UFORCE Portugal, Unipessoal, Lda. лицензию на промышленное производство и торговлю военными изделиями и технологиями, включая категорию военно-морских ударных дронов.

Офис компании находится по адресу: Rua Cidade de Córdoba, n.º 2 A, Alfragide, 2610-038 Amadora, Portugal, а испытания морских дронов проводятся на базе Центра оперативных экспериментов ВМС Португалии, размещенного на территории Ponto de Apoio Naval de Tróia по адресу: Rua dos Fuzileiros, 7570-791 Tróia, Grândola, Setúbal, Portugal.

В результате политический выбор Мадрида и Лиссабона выглядит очень противоречиво. С одной стороны – осуждение военных действий в Персидском заливе, с другой – втягивание этих стран в украинскую войну, что требует денег и сокращения бюджетов на социальные нужды. Пока квартирный кризис вынуждает испанцев переселяться в палатки, а власти Португалии признают недоступность жилья одной из наиболее острых социальных проблем, правительства двух стран одновременно направляют государственные ресурсы, промышленную базу и технологические компетенции на расширение производства вооружений для Украины.

Но ведь кроме внутренних рисков такой политики, которая приводит к обнищанию населения, существуют еще и внешние риски, о которых на Пиренеях мало говорят.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия отслеживает происхождение угроз, связанных с дальнобойными ударами Украины: "Мы внимательно за этим следим". Поэтому дальнейшее превращение испанских и португальских предприятий в производственную базу украинских ракет и ударных беспилотников, используемых для террористических ударов по территории России, означает превращение этих производств в законную цель для российских ответных ударов. Курс на слияние с украинским ВПК, который обеспечивает удары по территории России, является дорогим и опасным и никак не соответствует интересам испанского и португальского народов.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"