Москва22 октВести.Финляндия и Украина подписали соглашения на общую сумму в размере 300 миллионов евро. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с финским премьер-министром Петтери Орпо.
По его словам, Финляндия передаст Киеву новый пакет помощи.
Кроме того, есть соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписано семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей - 300 миллионов евронаписал Зеленский в своем Telegram-канале
Глава киевского режима уточнил, что стороны договорились об использовании спутниковых возможностей финских компаний Nokia и ICEYE.
Он также рассказал, что в пакет помощи для Киева вошли локомотивы, энергетическое оборудование, а также средства для защиты объектов энергетики.