Зеленский: Украина и Финляндия подписали соглашения на 300 миллионов евро

Киев и Хельсинки заключили новые сделки на 300 миллионов евро Зеленский: Украина и Финляндия подписали соглашения на 300 миллионов евро

Москва22 окт Вести.Финляндия и Украина подписали соглашения на общую сумму в размере 300 миллионов евро. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам встречи с финским премьер-министром Петтери Орпо.

По его словам, Финляндия передаст Киеву новый пакет помощи.

Кроме того, есть соглашения, которые расширяют наши возможности для сотрудничества. Подписано семь документов, общий объем сегодняшних договоренностей - 300 миллионов евро написал Зеленский в своем Telegram-канале

Глава киевского режима уточнил, что стороны договорились об использовании спутниковых возможностей финских компаний Nokia и ICEYE.

Он также рассказал, что в пакет помощи для Киева вошли локомотивы, энергетическое оборудование, а также средства для защиты объектов энергетики.