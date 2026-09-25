В Британии реализуют проекты по созданию дронов с украинскими данными для ИИ

Британия начала отбор проектов дронов на основе данных с Украины В Британии реализуют проекты по созданию дронов с украинскими данными для ИИ

Москва25 сен Вести.Великобритания открыла прием заявок от компаний на разработку технологий для боевых беспилотников с использованием украинских данных с поля боя. Об этом сообщило британское Минобороны.

Ведомство предложило британским компаниям представить проекты по созданию моделей искусственного интеллекта для следующего поколения боевых беспилотников. Предполагается, что такие технологии могут позволить группам воздушных, наземных, надводных и подводных дронов продолжать работу при потере связи или спутниковой навигации.

На начальном этапе к проекту планируется привлечь 12 компаний.

Доступ Великобритании к базе данных украинской лаборатории Avengers AI Labs был согласован 24 августа во время визита британского премьер-министра Энди Бернема в Киев. Платформа содержит данные, собранные в реальных боевых условиях и используемые для обучения ИИ-моделей.

По данным Минобороны Великобритании, информация поступает с тысяч камер дневного наблюдения и инфракрасных датчиков, установленных в зоне боевых действий. В базе содержатся сведения о более чем 6 миллионов объектов, включая танки, артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, пехоту и воздушные цели.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о риске нехватки у Украины средств на беспилотники и ракеты уже в январе.