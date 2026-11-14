Военкор Кукушкин рассказал о переброске свежих сил ВСУ к Краматорску и Славянску Военкор Кукушкин: главком ВСУ бросает все новые силы к Краматорску и Славянску

Москва14 ноя Вести.Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает все новые подкрепления в район Краматорска и Славянска, не желая потерять крайнюю линию своей обороны к востоку от этих городов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил в комментарии для "Соловьёв Live" военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин, сообщает ИС "Вести".

По словам военкора, он только что вернулся с краматорского направления, где действует российская группировка войск "Юг".

Обстановка напряженная достаточно, противник сопротивляется достаточно серьезно, сил пока у него на этом участке хватает, свежие силы подбрасывает [главком ВСУ Михаил] Драпатый на это направление рассказал военкор

Позиции, которые сейчас занимают ВСУ, – это крайняя линия обороны к востоку от Краматорска и Славянска, указал Кукушкин.

То есть, потеряв эти позиции, противник допускает нас уже к восточным окраинам. И он отчаянно сопротивляется, пытаясь даже контратаковать. То есть эти свежие силы контратакуют к западу от канала Северский Донец – Донбасс. Линия Никоноровка – Малиновка – Тихоновка – вот там сейчас идут бои достаточно ожесточенные, причем то противник контратакует, то мы сообщил военкор

Противник, по его словам, бросает на это направление, а также в район Славянска, все новые подкрепления.

Действительно, направление очень приоритетное для ВСУ, и они не жалеют туда сил, бросают все новые и новые подкрепления с тем, чтобы сдерживать наше движение в сторону Краматорска. То же самое и выше, в районе Славянска, где уже действует наша группировка "Запад" рассказал Кукушкин

Всего же, по словам военкора, в окружении Славянска и Краматорска задействованы сразу три группировки Вооруженных сил РФ – "Запад", "Юг" и "Центр".