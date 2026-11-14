Москва14 ноя Вести.Населенные пункты в Донецкой Народной Республике – Славянск и Краматорск – Вооруженные силы России окружают усилиями трех группировок. Об этом рассказал военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Он пояснил, что в операции задействованы группировки "Запад", "Юг" и "Центр".

Славянск и Краматорск окружаются сейчас усилиями трех группировок. То есть вот со стороны с северо-востока заходит группировка "Запад", с востока и юго-востока группировка "Юг" и с юга и юго-запада группировка "Центр", которая освобождала Доброполье и сейчас уже вплотную подошла к Белозерскому сообщил Кукушкин

Жаркие бои ведутся на линии юго-западнее Краматорска, отметил он.

Это линия Белозерское, Золотой Колодезь, Нововодяное, Грузская, Новоандреевка. Вся эта линия — это зона жарких боев, за которые также противник цепляется, понимая, что потеря вот этой линии выводит нас к единственной трассе, которая ведет сейчас из Краматорска на запад, через Павлоград на Днепропетровск. Отрезав эту трассу, мы, во-первых, обрезаем серьезную логистическую нить для ВСУ в этом районе. Ну, а во-вторых, заходим в тыл уже практически к Краматорску. Вот таким вот широким полуохватом мы сейчас с очень тяжелыми боями движемся в сторону Славянска и Краматорска добавил он

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продолжении ВС РФ охвата Славянско-Краматорской агломерации. Также он проинформировал об ожесточенных боях в населенном пункте Дружковка.