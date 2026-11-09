Москва9 ноя Вести.Российские войска продолжают охват Славянско-Краматорской агломерации, сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ИС "Вести".

Далее - славянско-краснолиманское направление. Здесь совместными усилиями уже Южной и Западной группировок войск продолжается охват Славянско-Краматорской агломерации сказал он

Продолжаются бои на юго-восточных подступах к Славянску и в Николаевке где российские подразделения используют фактор рельефа местности, продвигаясь по высотам, добавил Пушилин.

Также глава ДНР сообщил об ожесточенных боях в населенном пункте Дружковка.