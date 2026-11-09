В МИД РФ посоветовали Армении подать заявку в ЕС после референдума

МИД РФ напомнил властям Армении об обязательной процедуре перед заявкой в ЕС В МИД РФ посоветовали Армении подать заявку в ЕС после референдума

Москва9 ноя Вести.Референдум по вопросу о вступлении Армении в Евросоюз должен пройти раньше, чем Ереван направит официальную заявку в Брюссель.

Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.

Инициированный командой (премьер-министра Никола – прим. ред.) Пашиняна поиск для Армении места в Европейском союзе привел к парадоксальной ситуации, когда реальные выгоды от участия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) используются для продвижения эфемерной идеи перехода в иной интеграционный блок обратил внимание дипломат

Замминистра отметил, что разрешить ситуацию помогло бы общенациональное голосование, на котором граждане республики, как это предусмотрено ее конституцией, определили бы дальнейший вектор интеграции.

Причем логика подсказывает, что сначала нужно провести референдум и спросить народ, а потом подавать официальную заявку в Брюссель, а не наоборот, на чем публично в последнее время настаивает руководство Армении указал Панкин

Собеседник агентства предупредил, что в случае подачи заявки без референдума "мнение народа будет уже никому не интересно".

Панкин напомнил, что ради объективной картины того, какие очевидные дивиденды Армения уже получила от участия в ЕАЭС и какие издержки повлечет разрыв этих интеграционных связей, общественности недавно представили доклад о возможных последствиях приостановки действия Договора о ЕАЭС в отношении Еревана.

Замглавы российского МИД уточнил, что описанный в докладе сценарий "рассматривается как крайняя мера в целях предотвращения рисков для экономической безопасности и ущерба для государств-членов союза".

Будет ли это реализовано, зависит от готовности армянского руководства снять возникшие опасения у остальных государств-членов Евразийского экономического союза сказал Панкин

Он добавил, что "пока на этот счет конструктивных сигналов из Еревана в Москве не получали".

20 октября пресс-служба Евразийской экономической комиссии представила доклад "О возможных последствиях приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года".

Согласно документу, приостановка членства в ЕАЭС обернется для Армении падением ВВП на 15,6%, ускорением инфляции на 14,9 процентного пункта и сокращением потребления на 14,6%.

Центральный банк Армении ранее оценил возможные последствия для ВВП страны в случае запрета поставок продукции в Россию. Доходы наиболее уязвимых отраслей составляют 1,5-2% от ВВП.

Регулятор подчеркнул, что максимальное влияние на экономику может достичь 2%, если весь объем производства не удастся переориентировать на другие рынки или выпуск продукции будет прекращен.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему действия нынешних властей Армении нельзя назвать добросовестным членством в ЕАЭС.