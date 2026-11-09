09:22 09 ноября 2026 09:29 09.11.2026Сергей КузнецовОбществоПушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке ДНРПушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке ДНРСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеТрамп напомнил о проявлении "огромного неуважения" Украины к России06:37 Журналист Христофору предсказал исход встречи в Абу-Даби06:16 Рубио назвал тему, которая будет в центре переговоров по Украине в Абу-Даби03:01 МИД Ирана пригрозил США "настоящим адом", если война не прекратится21:39 8 нояНазван полный состав представителей Украины на переговорах в Абу-Даби19:32 8 нояЗеленский не хочет возвращаться на Украину из Европы13:10 8 нояНАТО не хватает денег на Украину12:17 8 нояУстановлены личности убитых, найденных в квартире стрелявшего в Кракове11:05 8 нояОбществоДенис Пушилин09.11.2026