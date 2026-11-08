МИД Ирана пригрозил США "настоящим адом", если война не прекратится Аракчи: Иран обрушит на США настоящий ад, если американцы не выполнят условия

Москва8 ноя Вести.Предложение Ирана Соединенным Штатам об открытии Ормузского пролива остается в силе, но, если американцы откажутся, на них обрушится ад. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X.

Наше предложение на 2 дня остается в силе: выполните требования, включая прекращение войны на всех фронтах, и вы увидите результаты. Или выберите войну и увидите, как наши бдительные и закаленные в боях воины обрушат на вас ад написал дипломат

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов возобновить массовые бомбардировки Ирана. Он указал, что американцы перебросили в регион уже три авианосца.