США перебросили на Ближний Восток три авианосца, сообщил Трамп Трамп: США определили цели в Иране на случай возобновления ударов

Москва8 ноя Вести.США определили цели для нанесения ударов по Ирану на случай потенциального возобновления боевых действий. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотели бы возобновлять удары.

Мы готовы к этому [возможному возобновлению ударов]. У меня здесь [в ближневосточном регионе] три авианосца. Еще один только что прибыл сказал Трамп в интервью телекомпании CNN

Американский лидер подчеркнул, что среди целей – 38 мостов, которые Вооруженные силы США "могут снести буквально за час". Трамп добавил, что мосты – это сложные сооружения, на строительство которых уходят годы.

7 ноября сообщалось, что в администрации президента США идут споры о том, нужно ли снова бить по Ирану. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет выступает за возобновление атак, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта.