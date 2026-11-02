ВС РФ двигаются вдоль реки Казенный Торец в ДНР, сообщил Пушилин Пушилин: ВС РФ двигаются вдоль Казенного Торца, чтобы срезать выступ ВСУ

Москва2 ноя Вести.Вооруженные силы России в настоящий момент двигаются вдоль реки Казенный Торец в Донецкой Народной Республике, чтобы срезать выступ украинской армии. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Подразделения группировки войск "Юг" двигаются вдоль реки Казенный Торец, чтобы срезать выступ противника, который противник использует для атак на наши позиции как раз по флангам сказал он

Глава региона добавил, что в районе населенных пунктов Веролюбовка и Клиновое на славянско-краснолиманском участке фронта продолжаются бои.

Ранее Пушилин рассказал, что в ДНР остается еще очень много горячих точек.