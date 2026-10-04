Москва4 окт Вести.Россия вырвалась вперед в схватке беспилотников, заявил Герой России, депутат Госдумы Дмитрий Саблин в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Сегодня война примерно на 80 процентов - это война беспилотников. Это технологическая война. Это в принципе постоянная игра в кошки-мышки: они придумали, мы придумали, догонять и обгонять. На разных этапах специальной военной операции, она действительно продолжалась, где-то мы были впереди, где-то они. Но сегодня мы действительно в какой-то степени вырвались вперед созданием в первую очередь различных реактивных беспилотников