Москва18 ноя Вести.Формирование принципиально новой системы противовоздушной и противоракетной обороны выведет Россию на новый уровень защиты суверенитета. Об этом военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он напомнил, что сегодня грань между беспилотниками и крылатыми ракетами стирается, а государства, которые ранее не могли наносить комбинированные удары, получили такую возможность.

Для нас до сих пор первостепенное значение - как для суверенного государства - имеет строительство абсолютно нового контура противовоздушной и противоракетной обороны… В новых условиях, когда грань между беспилотниками и крылатыми ракетами стирается, когда средства поражения дешевеют… когда способность наносить массированные и комбинированные удары появляется у государств, у которых раньше такой способности не было и взяться ей было неоткуда рассказал Поддубный

Ранее журналист связал массированную атаку беспилотников на Москву с прохождением саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне.