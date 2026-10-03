Российская армия превзошла ВСУ по количеству и качеству дальнобойных БПЛА Марочко: ВС России превзошла ВСУ по количеству запускаемых дальнобойных БПЛА

Москва3 окт Вести.Российские вооруженные силы превзошли украинскую армию по количеству запускаемых дальнобойных беспилотников и по эффективности наносимых ударов, рассказал военный эксперт Андрей Марочко во время прямого эфира на странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, сейчас ВС РФ наращивают производство подобных БПЛА.

Мы уже превзошли ВСУ по количеству и качеству беспилотных летательных аппаратов. Опять же, недаром я озвучил в самом начале, что впервые за все время количество запускаемых дронов украинских боевиков сократилось. Мы сейчас, помимо того, наращиваем свое производство сказал он

Эксперт также отметил, что ВС РФ активно наносит удары по местам производства и хранения украинских беспилотников, а также их комплектующих.