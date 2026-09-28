Москва28 сен Вести.Предполагается, что, в случае возникновения угрозы государствам-членам НАТО, задействуется принцип о коллективной обороне. Участники организации стали сомневаться в том, что союзники выполнят это обязательство.

Об этом заявил декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов в комментарии для "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Руководство альянса публично допускает высказывания, размывающие четкое понимание целей организации, готовности защищать ее участников. Кроме того, указал он, в европейский столицах не уверены в действиях США, обязавшихся в прошлом веке защищать европейцев своим "ядерным зонтиком".

Политики второго эшелона, такие как американец Ньют Гингрич - он сейчас не у дел, правда, но вот бывало несколько лет назад - назвали Эстонию пригородом Петербурга. Он говорил: "Мы зачем будем воевать за пригород Петербурга?". В эфире Fox News это было. Другие деятели тоже ставят это под вопрос. И американцы ведь им [странам-членам альянса] довольно вымогательские условия сейчас ставят. Говорят: "Мы вас защитим, но 5% ВВП тратьте на оборону, покупайте газ, переносите оборудование, производство". То есть то, что раньше было безусловной гарантией безопасности, стало условной гарантией безопасности. Платите - и, может быть, мы придем помогать сказал Сушенцов

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо, в свою очередь, заявил, что республике "подошел бы военный нейтралитет". Кроме того, он подчеркнул, что Словакия не примет участие конфликте с РФ, спровоцированном НАТО.