Politico: Трамп позвонил в Берлин с борта самолета после переговоров в Шэньчжэне

Трамп раскритиковал "коалицию желающих" за военные траты на Украину Politico: Трамп позвонил в Берлин с борта самолета после переговоров в Шэньчжэне

Москва20 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с "коалицией желающих" в Берлине поставил под сомнение необходимость дальнейших трат на военную помощь Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех европейских чиновников.

По данным издания, американский лидер связался с европейскими политиками с борта президентского самолета после переговоров с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне.

Некоторые из чиновников, знакомых с содержанием разговора, охарактеризовали тон Трампа как резко критический по отношению к продолжающейся поддержке Киева со стороны Европы говорится в публикации

Часть европолитиков при этом оценили его интонацию как свойственную Трампу прямолинейность.

Собеседники газеты отметили, что американский президент скептически отозвался о перспективах выделения коалицией дополнительных миллиардов долларов помощи Украине.

По словам одного из чиновников, президент США обратил внимание на большое число погибающих в ходе конфликта людей и заявил о необходимости прекратить соответствующие расходы.

Ранее агентство Bloomberg также сообщило о телефонном разговоре американского президента с участниками встречи "коалиции желающих" в Берлине. По его информации, Трамп рассказал более чем 30 мировым лидерам, что переговоры с Путиным прошли успешно, и передал слова российского президента о стремлении завершить конфликт.