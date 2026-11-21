Helsingin Sanomat: лидеры ЕС выглядели проигравшими на встрече в Берлине

Финская газета указала на слабость ЕС после встречи "коалиции желающих" Helsingin Sanomat: лидеры ЕС выглядели проигравшими на встрече в Берлине

Москва21 ноя Вести.Европейские лидеры продемонстрировали слабость во время встречи "коалиции желающих" по Украине, состоявшейся в Берлине. Такую оценку переговорам дала финская газета Helsingin Sanomat.

Финский корреспондент Хейкки Айттокоски в статье отметил, что представители европейских государств оказались в зависимом положении из-за опасений относительно дальнейших действий президента США Дональда Трампа.

Хотя определить победителя встречи сложно, проигравшего найти легко. Европейские лидеры сидели за столом в Берлине, как дети, боясь того, что скажет Трамп, и того, как на этот раз замести следы написал он

Айттокоски связал слабость Европы с нежеланием наиболее влиятельных стран Евросоюза брать на себя ответственность за принятие серьезных политических решений. По оценке газеты, подобная ситуация ставит под сомнение устойчивость единства ЕС.

Встреча представителей "коалиции желающих" по Украине проходила в Берлине 19–20 ноября. После переговоров финский президент Александр Стубб заявил, что Трамп призывал политиков в Европе установить прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.