Позиция США по Украине вызвала затруднения в Европе, считает Bloomberg Bloomberg: позиция США по Украине ставит Европу в затруднительное положение

Москва17 ноя Вести.Желание США добиться урегулирования конфликта на Украине поставило европейские страны в затруднительное положение. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Вашингтон предлагает обсуждать одновременно с условиями прекращения конфликта вопросы деятельности НАТО и другие военные вопросы в Европе. Этот подход противоречит позиции европейских стран, которые говорят о прекращении боевых действий до начала переговоров по безопасности сообщают источники агентства

Европейские страны опасаются, что в противном случае договоренности могут быть достигнуты без учета их интересов, сообщает агентство. Кроме того, они не исключают, что президент США Дональд Трамп может вовсе отказаться от дальнейшего посредничества.