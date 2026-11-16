La Repubblica: Европа хочет перенести переговоры по Украине на свою территорию

Руководство Европы предложило новые варианты мест для переговоров по Украине La Repubblica: Европа хочет перенести переговоры по Украине на свою территорию

Москва16 ноя Вести.Европейское руководство предлагает провести следующий раунд переговоров по Украине на территории одной из стран континента, пишет La Repubblica.

В качестве вариантов рассматриваются Швейцария, Норвегия или европейская часть Турции.

В Европе, как пишет издание, прислушались к заявлениям американского президента Дональда Трампа о намерении найти решение конфликта на Украине в ближайшее время. Европейские страны намерены не мешать этому поиску, однако продолжают вводить антироссийские санкции, а также опасаются, что придется предлагать альтернативные присоединения Украины к НАТО гарантии безопасности.