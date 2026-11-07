Новый подход Трампа к переговорам по Украине обеспокоил украинские СМИ

Украинские СМИ забеспокоились из-за нового подхода Трампа к переговорам Новый подход Трампа к переговорам по Украине обеспокоил украинские СМИ

Москва7 ноя Вести.Предложение президента США Дональда Трампа по созданию новой системы безопасности в Европе свидетельствует о существенном изменении подхода Америки к переговорам по Украине. Такую оценку приводит одно из украинских изданий.

Как отметили журналисты, американская сторона впервые предложила сосредоточить внимание на вопросах безопасности всего европейского континента.

Само по себе то, что данные вопросы вынесены в центр переговоров, представляют собой существенное отличие от предыдущих попыток договориться говорится в публикации

Ранее Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине. По его словам, положения сделки могут выйти за пределы урегулирования конфликта на Украине и затронуть вопросы безопасности всей Европы.