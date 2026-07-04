Медведев: фальшивая риторика Киева нужна ему для самосохранения и новых денег

Фальшивая риторика Киева нужна ему для самосохранения, заявил Медведев Медведев: фальшивая риторика Киева нужна ему для самосохранения и новых денег

Москва4 июл Вести.Фальшивая риторика киевского режима и его спонсоров, разгоняющих браваду про "переход инициативы к украинской армии", нужна лишь для самосохранения и выдачи новых средств на продолжение боевых действий. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

Политик назвал освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике важным этапом в окончательном освобождении Донбасса. При этом, отметил Медведев, глава киевского режима Владимир Зеленский может сказать, что сдача города - это "крупная победа ВСУ". В Брюсселе могут заявить о "провале замыслов российских войск", добавил зампред СБ РФ.

Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404? написал Медведев

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру Владимиру Путину, что Константиновка полностью освобождена​​​. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает российским вооруженным силам прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.