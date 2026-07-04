Москва4 июлВести.Освобождение города Константиновка является важнейшим рубежом для дальнейшего продвижения Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции (СВО), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала полное освобождение подразделениями "Южной" группировки войск этого населенного пункта, расположенного в Донецкой Народной Республике (ДНР).
(Президент России Владимир – прим. ред.) Путин сказал: "Работайте, братья", и братья не подвели. Важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперед. Только вперед и с Богом!написала в Telegram-канале Захарова
Дипломат также напомнила о лжи главы киевского режима Владимира Зеленского западным союзникам Украины по поводу "успехов" украинской армии в Константиновке.
Захарова добавила, что Зеленский делал это, чтобы "еще нахапать денег и продержаться на плаву".