Мирошник: обидные слова Трампа вынудили Зеленского умчать к хозяевам в Лондон Мирошник: Зеленский покинул погруженный во тьму Киев ради Лондона

Москва14 окт Вести.Поездка главы киевского режима Владимира Зеленского в Великобританию вызвана недовольством политикой США и призывами американского руководства провести выборы на Украине. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

Обидные слова Трампа и неприятные американские предложения об урегулировании заставили Зеленского бросить все написал Мирошник

Дипломат подчеркнул, что Зеленского не остановили ни "сидящий без света Киев, ни воюющая страна".

Он охарактеризовал поездку как попытку найти поддержку у западных партнеров на фоне жестких заявлений и мирных предложений президента США Дональда Трампа. Это подчеркивает зависимость Киева от внешних решений, заключил посол.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Зеленский слепнет, мечется и паникует без разведданных от США.