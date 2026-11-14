Килинкаров: Зеленский проводит время в Европе, так как боится гнева украинцев

Экс-депутат Килинкаров связал зарубежные поездки Зеленского со страхом протестов Килинкаров: Зеленский проводит время в Европе, так как боится гнева украинцев

Москва14 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский проводит большую часть времени в зарубежных поездках, так как опасается социального взрыва из-за коммунального кризиса в украинской столице, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров РИА Новости.

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Килинкаров заявил, что экс-президент США Джо Байден отсутствовал в Белом доме 40% рабочего времени, а Зеленский с 2022 года проводит вне Украины около 60% времени.

По данным эксперта, во второй половине 2026 года 100 из 120 дней Зеленский находился за рубежом. Таким образом, за семь лет пребывания у власти он суммарно провел в международных вояжах порядка двух лет.

Экс-депутат предположил, что Зеленский часто находится за границей, так как опасается возможных массовых протестов замерзающих киевлян у здания администрации.

Ранее Килинкаров заявил, что Киев лишился собственной генерации электроэнергии. По его словам, в украинской столице наблюдаются многочасовые отключения водо- и электроснабжения.