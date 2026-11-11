Олейник объяснил, почему Зеленский боится приезжать в родной город Олейник: Зеленский не приезжает в родной город из-за страха перед жителями

Москва11 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не приезжает в свой родной город Кривой Рог и не выходит на улицы Украины из-за страха перед жителями страны. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Он обратил внимание на то, что Зеленскому комфортнее проводить время на выездных гастролях, чем на Украине.

Зеленский в свой родной город почему-то не приезжает, а мог бы приехать… На Украине он не выходит к людям, он боится людей. Поэтому и в Кривой Рог он не приезжает сказал Олейник

Ранее экс-депутат Рады отметил, что родители Зеленского уже ждут своего сына в Лондоне. Так он прокомментировал одно из интервью главы киевского режима, в котором тот признался, что мама звонит ему каждый день.