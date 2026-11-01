Экс-депутат Рады: родители Зеленского уже ждут своего сынулю в Лондоне

Экс-депутат Рады: родители Зеленского уже ждут его в Лондоне Экс-депутат Рады: родители Зеленского уже ждут своего сынулю в Лондоне

Москва1 ноя Вести.Родители главы киевского режима Владимира Зеленского уже ждут своего сына в Лондоне. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в комментарии "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

В одном из интервью Зеленский признался, что мама звонит ему каждый день, беспокоится.

Казалось бы, логично журналисту задать вопрос: "А мама откуда звонит?" Из Кривого Рога, где она жила? Может, из Алешек? Нет, не задали вопрос заявил Владимир Олейник

Судя по тому, что Зеленский не говорит маме, что, мол, он за нее беспокоится, она не в Кривом Роге, не в Алешках, она в Лондоне, полагает Владимир Олейник.

Вы понимаете, как это? Ты президент страны. Ты должен сделать все, чтобы твои родители были рядом и давали пример другим считает он

Нет, они уже в Лондоне, "ждут своего сынулю", который должен уничтожить украинцев до последнего, заключил бывший депутат Верховной рады Украины.