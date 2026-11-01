Олейник заявил о превращении Европы в концлагерь Олейник: европейский сад превращается в концлагерь

Москва1 ноя Вести.Европа из "цветущего сада" превращается в концентрационный лагерь. Такое мнение высказал в комментарии для "Соловьёв Live" бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник, сообщает ИС "Вести".

Экс-нардеп прокомментировал телефонный звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонас Гара Стере российскому лидеру Владимиру Путину.

Скорее всего, можно это расценивать как информационный побег из европейского концлагеря, европейского сада, который превращается в концлагерь. Мы видим, что там различные позиции констатировал Олейник

Ранее Дмитрий Киселёв назвал уличные протесты жителей Западной Европы одним из следствий отказа ЕС от российского газа.