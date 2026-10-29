Макгрегор о звонке Стубба и Стере Путину: Европа признала поражение на Украине

Макгрегор назвал звонок Стубба и Стере признанием поражения Европы на Украине Макгрегор о звонке Стубба и Стере Путину: Европа признала поражение на Украине

Москва29 окт Вести.Телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере с российским лидером Владимиром Путиным свидетельствует о том, что Европа осознала свое поражение на Украине.

Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, его слова приводит агентство РИА Новости.

По его словам, телефонный звонок доказал, что европейцы были вынуждены признать вину Запада в провоцировании украинского конфликта. Он добавил, что именно Запад создал украинские вооруженные силы, привел к власти правительство, финансировал его, оснащал, а затем "бросил в бой".

Однако, прежде чем Украина успела нанести серьезный ущерб России, Москва нанесла упреждающий удар — и выяснилось, что Запад не готов противостоять возникшей угрозе … И теперь Украина фактическим уничтожена … Приходит осознание того, что украинское государство держится на аппарате жизнеобеспечения и может не выжить, что бы Запад теперь не предпринимал рассказал аналитик

Телефонные переговоры Путина со Стуббом и Стере состоялись во вторник, 27 октября.

В ходе разговора российский лидер дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. При этом часть стран Европы негативно отнеслись к звонку. Неназванный европейский чиновник назвал переговоры отдельных государств с Москвой нарушением единого голоса Европы и "плохой идеей".